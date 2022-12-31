О нас

Projeto: D.L.R.03

Projeto: D.L.R.03

Альбом  ·  2022

Ocean Eyes

Контент 18+

#Гаражный рок
Projeto: D.L.R.03

Артист

Projeto: D.L.R.03

Релиз Ocean Eyes

#

Название

Альбом

1

Трек The Finger of God

The Finger of God

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

2:47

2

Трек Faca De Dois Gumes

Faca De Dois Gumes

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

3:31

3

Трек Catholic School Girls Rule (Cover)

Catholic School Girls Rule (Cover)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

1:58

4

Трек Ocean Eyes

Ocean Eyes

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

3:53

5

Трек Cool but a Fool (Remix)

Cool but a Fool (Remix)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

2:44

6

Трек He Think He Is the King, but He Sucks

He Think He Is the King, but He Sucks

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

3:13

7

Трек Sonho Viajante

Sonho Viajante

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

4:03

8

Трек Idiota E Racional (Remix)

Idiota E Racional (Remix)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

5:17

9

Трек Obrigado Vó Danúzia (Remastered)

Obrigado Vó Danúzia (Remastered)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

5:18

10

Трек I Hate You (Remix)

I Hate You (Remix)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

2:12

11

Трек Untitled

Untitled

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

4:07

12

Трек Dam (Cover)

Dam (Cover)

Projeto: D.L.R.03

Ocean Eyes

2:13

Информация о правообладателе: Projeto: D.L.R.03
