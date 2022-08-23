О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michelle Cris

Michelle Cris

,

michel jhonny

Альбом  ·  2022

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

#Латинская
Michelle Cris

Артист

Michelle Cris

Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Bênçãos dos Céus Prometidas

Bênçãos dos Céus Prometidas

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

4:56

2

Трек Sou Criança, Senhor

Sou Criança, Senhor

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

4:04

3

Трек Oh! Que Grande Amor!

Oh! Que Grande Amor!

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:00

4

Трек Cristo É a Esperança

Cristo É a Esperança

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:24

5

Трек Jesus Vos Quer Salvar

Jesus Vos Quer Salvar

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

2:39

6

Трек Oh! Vem, Sim, Vem

Oh! Vem, Sim, Vem

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:44

7

Трек Ó Celeste Estrela

Ó Celeste Estrela

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:35

8

Трек A Minha Alma Deseja Ver-Te

A Minha Alma Deseja Ver-Te

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

5:43

9

Трек Oh! Que Paz Preciosa

Oh! Que Paz Preciosa

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:09

10

Трек Só a Jesus Pertenço

Só a Jesus Pertenço

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:36

11

Трек Glória Sem Par

Glória Sem Par

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:54

12

Трек "Oliveiras", o Monte Lembrado

"Oliveiras", o Monte Lembrado

Michelle Cris

,

michel jhonny

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

4:53

13

Трек No Mundo Sou Peregrino

No Mundo Sou Peregrino

Michelle Cris

,

michel jhonny

,

Santina CCB

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

4:43

14

Трек Fala, Fala, Senhor

Fala, Fala, Senhor

Michelle Cris

,

michel jhonny

,

Santina CCB

Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2

3:28

Информация о правообладателе: Michelle e Michel
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Hinário 4 - Vol. 20
Hinário 4 - Vol. 202023 · Альбом · michel jhonny
Релиз Avulsos Tu És a Rosa - Volume 19
Avulsos Tu És a Rosa - Volume 192023 · Альбом · michel jhonny
Релиз Hinário 4 - Vol. 18
Hinário 4 - Vol. 182023 · Альбом · michel jhonny
Релиз Michelle e Michel: Hinário 5, Vol. 3
Michelle e Michel: Hinário 5, Vol. 32022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Michelle e Michel: Hinário 5, Vol. 2
Michelle e Michel: Hinário 5, Vol. 22022 · Альбом · michel jhonny
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 14
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 142022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 16
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 162022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 12
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 122022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Santina
Santina2022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 11
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 112022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Hinário 4, Vol. 7
Hinário 4, Vol. 72022 · Альбом · michel jhonny
Релиз Hinário 4, Vol. 10
Hinário 4, Vol. 102022 · Альбом · michel jhonny
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 1
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 12022 · Альбом · michel jhonny
Релиз Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 2
Michelle e Michel: Hinário 4, Vol. 22022 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Avulsos Ccb
Avulsos Ccb2007 · Альбом · Michelle Cris
Релиз Hinário 04, Vol. 3
Hinário 04, Vol. 32007 · Альбом · Michelle Cris

Похожие артисты

Michelle Cris
Артист

Michelle Cris

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож