Adan Cuen Y Su Plebada

Adan Cuen Y Su Plebada

Альбом  ·  2022

Muchacho de Campo

#Латинская
Adan Cuen Y Su Plebada

Артист

Adan Cuen Y Su Plebada

Релиз Muchacho de Campo

#

Название

Альбом

1

Трек Ando Que Me Lleva (En Vivo)

Ando Que Me Lleva (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:36

2

Трек Caminos de Michoacan (En Vivo)

Caminos de Michoacan (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

4:25

3

Трек Chapo Barrial (En Vivo)

Chapo Barrial (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:16

4

Трек Chuyita Beltran (En Vivo)

Chuyita Beltran (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:56

5

Трек El Pitallon (En Vivo)

El Pitallon (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

4:49

6

Трек El Tercer Jalon (En Vivo)

El Tercer Jalon (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

2:37

7

Трек La Mas Bonita de Todos (En Vivo)

La Mas Bonita de Todos (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:26

8

Трек Leña de Pirul (En Vivo)

Leña de Pirul (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:34

9

Трек Muchacho de Campo (En Vivo)

Muchacho de Campo (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:07

10

Трек Pescadores de Ensenada (En Vivo)

Pescadores de Ensenada (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:41

11

Трек Tu Estas Aqui (En Vivo)

Tu Estas Aqui (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

4:11

12

Трек Y por Esa Calle Vive (En Vivo)

Y por Esa Calle Vive (En Vivo)

Adan Cuen Y Su Plebada

Muchacho de Campo

3:14

Информация о правообладателе: Discos Aries LLC
