О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zé Dávela e Fabiano

Zé Dávela e Fabiano

Сингл  ·  2022

Lento

#Латинская
Zé Dávela e Fabiano

Артист

Zé Dávela e Fabiano

Релиз Lento

#

Название

Альбом

1

Трек Lento

Lento

Zé Dávela e Fabiano

Lento

3:49

Информация о правообладателе: SDR Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Naquele Tempo
Naquele Tempo2025 · Альбом · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Naquele Tempo
Naquele Tempo2024 · Альбом · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Naquele Tempo
Naquele Tempo2024 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Abraça-Me
Abraça-Me2023 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Lento
Lento2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Cama Fria
Cama Fria2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз A Mala É Falsa
A Mala É Falsa2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Chora Peito
Chora Peito2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Saudade
Saudade2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Sensível Demais
Sensível Demais2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano
Релиз Brigas
Brigas2022 · Сингл · Zé Dávela e Fabiano

Похожие артисты

Zé Dávela e Fabiano
Артист

Zé Dávela e Fabiano

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож