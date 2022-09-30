О нас

Romain Collin

Romain Collin

Альбом  ·  2022

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

#Саундтреки
Romain Collin

Артист

Romain Collin

Релиз This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек This Land (Opening Theme)

This Land (Opening Theme)

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:25

2

Трек The Lesser of Two Evils

The Lesser of Two Evils

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

3:25

3

Трек This Land (Main Theme)

This Land (Main Theme)

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:18

4

Трек A Good Decision

A Good Decision

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:52

5

Трек Amen

Amen

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:01

6

Трек I Just Do Me

I Just Do Me

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:27

7

Трек Monster

Monster

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:48

8

Трек Ran Away from Home

Ran Away from Home

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

0:50

9

Трек All Are Alike

All Are Alike

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

1:12

10

Трек Forgive Me

Forgive Me

Romain Collin

,

Bergur Thorisson

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

8:39

11

Трек The Rise and Fall of Pipokuhn

The Rise and Fall of Pipokuhn

Romain Collin

This Land (Original Motion Picture Soundtrack)

3:25

Информация о правообладателе: Romain Collin
