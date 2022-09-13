О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

El Desague

El Desague

,

DICASLO DSG

Сингл  ·  2022

Rap Solo

Контент 18+

#Рэп
El Desague

Артист

El Desague

Релиз Rap Solo

#

Название

Альбом

1

Трек Rap Solo

Rap Solo

El Desague

,

DICASLO DSG

Rap Solo

2:41

Информация о правообладателе: ElDesague
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз 111
1112023 · Сингл · Planeta Occidental
Релиз Amor al Desamor
Amor al Desamor2023 · Сингл · El Desague
Релиз Dicen Que Estoy Perdido
Dicen Que Estoy Perdido2023 · Сингл · El Desague
Релиз Causa y Efecto
Causa y Efecto2023 · Сингл · INCOGNITA DSG
Релиз Escaparse
Escaparse2023 · Сингл · La Cor Rec
Релиз Cbd Thc
Cbd Thc2023 · Сингл · Mc Duck
Релиз Presagios
Presagios2023 · Сингл · Jm Beats
Релиз Reflejo En El Espejo
Reflejo En El Espejo2023 · Сингл · Mc Tigger
Релиз Nunca Nos Salvaron
Nunca Nos Salvaron2023 · Сингл · El Desague
Релиз Viejos Transistores
Viejos Transistores2023 · Сингл · Mc Tigger
Релиз Supremacia
Supremacia2022 · Сингл · Zelva Clandestina
Релиз Desde Lo Profundo de Mi Alma
Desde Lo Profundo de Mi Alma2022 · Сингл · El Desague
Релиз Aunque Quieras o No
Aunque Quieras o No2022 · Сингл · El Desague
Релиз Oracion de Calle
Oracion de Calle2022 · Сингл · El Desague
Релиз La Funcion
La Funcion2022 · Сингл · lACOREC
Релиз Vandalismo
Vandalismo2022 · Сингл · El Desague
Релиз Mas Que Guerra
Mas Que Guerra2022 · Сингл · DICASLO DSG
Релиз Mantengo Mi Equilibrio
Mantengo Mi Equilibrio2022 · Сингл · El Desague
Релиз No Hay Tregua
No Hay Tregua2022 · Сингл · El Desague
Релиз Coruña y Sus Motivos
Coruña y Sus Motivos2022 · Сингл · El Desague

Похожие альбомы

Релиз Лойко Зобар
Лойко Зобар2025 · Альбом · Metox
Релиз Думал всё успею
Думал всё успею2018 · Сингл · Витя Матанга
Релиз Время уставших
Время уставших2025 · Сингл · Чёрная экономика
Релиз Бачаи ошик
Бачаи ошик2021 · Альбом · ABADA
Релиз Подруга
Подруга2020 · Сингл · ANDEROV
Релиз Думал всё успею
Думал всё успею2018 · Сингл · Витя Матанга
Релиз Всё по-старому
Всё по-старому2025 · Сингл · Жека РасТу
Релиз Рэп на русском
Рэп на русском2025 · Сингл · YOPT
Релиз Правильный звук
Правильный звук2025 · Сингл · ЧБ
Релиз Фитиль
Фитиль2025 · Сингл · ТРИПОДРЯД
Релиз Джеб
Джеб2016 · Альбом · ЗАО Братва
Релиз Общество мертвых поэтов
Общество мертвых поэтов2025 · Сингл · ВЖГП

Похожие артисты

El Desague
Артист

El Desague

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож