Canto a Malunguinho
Encanto Juremado2025 · Сингл · encanto juremado
Salve a Coroa do Rei2025 · Сингл · Maracatu Okun Jambá
Saudando as Matas2024 · Сингл · joão de xangô
Mestra Paulina Quem Foi Seu Amor2024 · Сингл · Gustavo Omã
Rei Malunguinho2023 · Сингл · Ponto de jurema
Sobô Nirê Mafá2023 · Сингл · Ponto de jurema
A Dona da Casa Chegou2023 · Сингл · Ponto de jurema
Mestra Ritinha2023 · Сингл · Gustavo Omã
Jurema Antiga2023 · Сингл · Ponto de jurema
Canto a Malunguinho2022 · Сингл · Ponto de jurema
Jurema dos Mestres2022 · Альбом · Ponto de jurema
Mestra Luziara2009 · Сингл · Ponto de jurema
Abertura de Jurema2009 · Сингл · Ponto de jurema
Povo Cigano na Jurema2007 · Сингл · Ponto de jurema