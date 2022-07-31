О нас

Jade River

Jade River

,

Ariano

Альбом  ·  2022

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

Контент 18+

#Хип-хоп
Jade River

Артист

Jade River

Релиз A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

#

Название

Альбом

1

Трек Through the Trap

Through the Trap

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

4:10

2

Трек My Story

My Story

Jade River

,

Ariano

,

LDontheCut

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

3:48

3

Трек Tidal Wave

Tidal Wave

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

3:42

4

Трек Forever

Forever

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

4:00

5

Трек Are You There?

Are You There?

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

1:54

6

Трек Every Time

Every Time

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

2:58

7

Трек Somebody Help

Somebody Help

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

0:55

8

Трек Home

Home

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

2:27

9

Трек Exit Doors

Exit Doors

Jade River

,

Ariano

,

LDontheCut

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

2:33

10

Трек Hidden

Hidden

Jade River

,

Ariano

A Child Trapped in Poems (Deluxe Edition)

4:09

Информация о правообладателе: Jade River Music
