О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Albert Duarte y sus Guerreros

Albert Duarte y sus Guerreros

Альбом  ·  2022

Corridos Encargados

#Латинская
Albert Duarte y sus Guerreros

Артист

Albert Duarte y sus Guerreros

Релиз Corridos Encargados

#

Название

Альбом

1

Трек Mi Historia (Session Live)

Mi Historia (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:21

2

Трек Mas Firme Que Nunca (Session Live)

Mas Firme Que Nunca (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:39

3

Трек El de la Finca (Session Live)

El de la Finca (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

2:58

4

Трек El Hombre de Perfil Bajo (Session Live)

El Hombre de Perfil Bajo (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:11

5

Трек Recordando a un Amigo (Session Live)

Recordando a un Amigo (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

2:28

6

Трек El Hombre de los Carros (Session Live)

El Hombre de los Carros (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:51

7

Трек El Negro (Session Live)

El Negro (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:13

8

Трек El Neco (Session Live)

El Neco (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

2:44

9

Трек El Remmy (Session Live)

El Remmy (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

2:49

10

Трек Miguelon (Session Live)

Miguelon (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

1:55

11

Трек Buscando el Centavo (Session Live)

Buscando el Centavo (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

2:27

12

Трек El Compa Cochi (Session Live)

El Compa Cochi (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:43

13

Трек El Flaco (Session Live)

El Flaco (Session Live)

Albert Duarte y sus Guerreros

Corridos Encargados

3:24

Информация о правообладателе: Albert Duarte y sus Guerreros
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Heridas Que Se Curan
Heridas Que Se Curan2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Más Firme Que Nunca
Más Firme Que Nunca2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Los Cinco Pesos
Los Cinco Pesos2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Tragedias Guerrerenses
Tragedias Guerrerenses2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Ay Amorcito
Ay Amorcito2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Por Ti un Superman
Por Ti un Superman2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Todavia
Todavia2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Te Amo
Te Amo2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Fiesta Privada 1 2025
Fiesta Privada 1 20252025 · Альбом · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз El Amigo
El Amigo2025 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Sólo Sé Que Fue en Marzo
Sólo Sé Que Fue en Marzo2024 · Сингл · Rosh Castañeda
Релиз Para Despedirlos y Recordarlos
Para Despedirlos y Recordarlos2024 · Альбом · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Huracan
Huracan2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Los 20 Corridos (Clásicos y Progresivos)
Los 20 Corridos (Clásicos y Progresivos)2024 · Альбом · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Corre a Escucharlo
Corre a Escucharlo2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз A Que Me Quedo Contigo
A Que Me Quedo Contigo2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз El Chulo
El Chulo2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Allá en la Finca
Allá en la Finca2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз El Karman Zavala
El Karman Zavala2024 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros
Релиз Siguiendo Un Sueño
Siguiendo Un Sueño2023 · Сингл · Albert Duarte y sus Guerreros

Похожие артисты

Albert Duarte y sus Guerreros
Артист

Albert Duarte y sus Guerreros

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож