©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Альбом  ·  2022

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

#Латинская
Артист

Релиз Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Cásate Que Gozari

Cásate Que Gozari

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:06

2

Трек Cuecas Pal Mundo

Cuecas Pal Mundo

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:13

3

Трек Para Qué Quiero la Vida

Para Qué Quiero la Vida

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:47

4

Трек En la Casa de Chabelita

En la Casa de Chabelita

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:58

5

Трек Huichy Que Ya Te Pille

Huichy Que Ya Te Pille

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:03

6

Трек Dicen Que No Tengo Gracia

Dicen Que No Tengo Gracia

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:56

7

Трек Para Qué Me Casaría

Para Qué Me Casaría

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:48

8

Трек Benaiga Mi Mala Suerte

Benaiga Mi Mala Suerte

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:06

9

Трек Que Alta Tienes Tu Ventana

Que Alta Tienes Tu Ventana

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:01

10

Трек Se Acabaron Mis Tristezas

Se Acabaron Mis Tristezas

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:50

11

Трек Mátame Si No Te Sirvo

Mátame Si No Te Sirvo

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:03

12

Трек Una Niña Salió al Campo

Una Niña Salió al Campo

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

2:06

13

Трек No Hay Mal Que Dure Cien Años

No Hay Mal Que Dure Cien Años

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:51

14

Трек De Tu Ventana a la Mía

De Tu Ventana a la Mía

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:59

15

Трек Viniste al Mundo Cantando

Viniste al Mundo Cantando

Marisole Valenzuela

Cuecas Pal Mundo, Vol. 2

1:57

Информация о правообладателе: Marisole Valenzuela
Другие альбомы артиста

Релиз En Vivo
En Vivo2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Sentimiento Mexicano
Sentimiento Mexicano2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Cuecas Pal Mundo, Vol. 2
Cuecas Pal Mundo, Vol. 22022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Aprendiendo de Mis Mayores
Aprendiendo de Mis Mayores2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз 25 Años Homenaje Campesino San Carlos
25 Años Homenaje Campesino San Carlos2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Porque Sere Tan Fatal san carlos
Porque Sere Tan Fatal san carlos2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Colección de Oro
Colección de Oro2022 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Instrumentales
Instrumentales2021 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Instrumentales
Instrumentales2021 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Canción a Mi Pueblo Licancheu Valle Hermoso
Canción a Mi Pueblo Licancheu Valle Hermoso2020 · Сингл · Arturo Rojas Alarcon
Релиз Canción a Mi Pueblo Licancheu Valle Hermoso
Canción a Mi Pueblo Licancheu Valle Hermoso2020 · Сингл · Marisole Valenzuela
Релиз Fiesta Mix Grandes Tonadas
Fiesta Mix Grandes Tonadas2020 · Сингл · Conjunto Graneros
Релиз Cantos de Tierra
Cantos de Tierra2019 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз En Vivo
En Vivo2019 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Porque Seré Tan Fatal
Porque Seré Tan Fatal2019 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Tributo a Violeta
Tributo a Violeta2019 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Sentimiento Mexicano
Sentimiento Mexicano2019 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Trova
Trova2018 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Esta Noche No Mas Canto
Esta Noche No Mas Canto2018 · Альбом · Marisole Valenzuela
Релиз Cuecas Pal Mundo (Vol. 2)
Cuecas Pal Mundo (Vol. 2)2018 · Альбом · Marisole Valenzuela

