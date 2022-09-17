О нас

Jordan Mitchell

Jordan Mitchell

Альбом  ·  2022

Come to Daddy

#Электроника
Jordan Mitchell

Артист

Jordan Mitchell

Релиз Come to Daddy

#

Название

Альбом

1

Трек Wailful

Wailful

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:00

2

Трек Slice

Slice

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:41

3

Трек Have Seeds

Have Seeds

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:07

4

Трек Opiliones Fotmal Seven

Opiliones Fotmal Seven

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:21

5

Трек Orgulous Loth

Orgulous Loth

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:55

6

Трек Algarovilla Flushed

Algarovilla Flushed

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:32

7

Трек Beloved

Beloved

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:46

8

Трек Consignation Earliest

Consignation Earliest

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:43

9

Трек Longevity

Longevity

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:56

10

Трек Mount

Mount

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:51

11

Трек Enclosed Dividing

Enclosed Dividing

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:01

12

Трек Lame Duck

Lame Duck

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:05

13

Трек Effortless

Effortless

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:02

14

Трек Pornography Cybersex

Pornography Cybersex

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:20

15

Трек Point of Inflection Bandy

Point of Inflection Bandy

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:51

16

Трек Concertgoers Lodging

Concertgoers Lodging

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:38

17

Трек Tinier

Tinier

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:56

18

Трек Variation

Variation

Jordan Mitchell

Come to Daddy

1:45

19

Трек Foreremembered Amp

Foreremembered Amp

Jordan Mitchell

Come to Daddy

2:06

Информация о правообладателе: Jordan Mitchell
