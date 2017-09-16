Информация о правообладателе: ART-Plutonia
Сингл · 2017
Костры полнолуния
Другие альбомы артиста
Постфактум?2025 · Альбом · ART-Plutonia
Бархат2024 · Сингл · ART-Plutonia
Сны в белом2024 · Альбом · ART-Plutonia
Оникс и серебро2023 · Альбом · ART-Plutonia
Кровоток2023 · Сингл · ART-Plutonia
Никогда2023 · Сингл · ART-Plutonia
Спектр отрицательных процессов2023 · Альбом · ART-Plutonia
Акт сюрреализма2023 · Альбом · ART-Plutonia
Атлантида2022 · Сингл · ART-Plutonia
Тотальное погружение2022 · Альбом · ART-Plutonia
Итоги 2010-20222022 · Альбом · ART-Plutonia
Войд2022 · Альбом · ART-Plutonia
Холодное величие космоса2022 · Сингл · ART-Plutonia
Небесные пятна Роршаха2022 · Альбом · ART-Plutonia
Небесный серпантин2021 · Сингл · ART-Plutonia
Melancholia2021 · Сингл · ART-Plutonia
Sinceritatium2021 · Сингл · ART-Plutonia
Plutonium Factory2021 · Альбом · ART-Plutonia
Обольститель2020 · Альбом · ART-Plutonia
Поток бесконечности2020 · Альбом · ART-Plutonia