carlos tecladista

carlos tecladista

Альбом  ·  2022

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

#Фанк, cоул

1 лайк

carlos tecladista

Артист

carlos tecladista

Релиз Corinhos e Fé de Abraao Iurd

#

Название

Альбом

1

Трек E Bonita

E Bonita

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

4:41

2

Трек Curou Me

Curou Me

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

2:14

3

Трек A Boca do Leao

A Boca do Leao

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

2:30

4

Трек Vai Arrebentar

Vai Arrebentar

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

3:20

5

Трек Quando Eu Cheguei Aqui

Quando Eu Cheguei Aqui

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

3:17

6

Трек Poderoso Ele É

Poderoso Ele É

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

1:25

7

Трек Milagres Deus Esta Nesse Lugar Conta pra Jesus

Milagres Deus Esta Nesse Lugar Conta pra Jesus

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

2:07

8

Трек Todo Joelho Se Dobrara

Todo Joelho Se Dobrara

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

1:49

9

Трек Viverei

Viverei

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

4:32

10

Трек Forro 1

Forro 1

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

2:30

11

Трек Forro 2

Forro 2

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

3:42

12

Трек Deus Provera

Deus Provera

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

7:06

13

Трек Uma Nova História

Uma Nova História

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

3:57

14

Трек Ele Vem

Ele Vem

carlos tecladista

Corinhos e Fé de Abraao Iurd

5:57

Информация о правообладателе: Carlos tecladista
