Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Releituras

Releituras

Альбом  ·  2022

O Funcionamento da Mente

#Разное
Releituras

Артист

Releituras

Релиз O Funcionamento da Mente

#

Название

Альбом

1

Трек Prefácio

Prefácio

Releituras

O Funcionamento da Mente

10:37

2

Трек Introdução

Introdução

Releituras

O Funcionamento da Mente

42:54

3

Трек Capítulo 1

Capítulo 1

Releituras

O Funcionamento da Mente

15:28

4

Трек Capítulo 2

Capítulo 2

Releituras

O Funcionamento da Mente

20:25

5

Трек Capítulo 3

Capítulo 3

Releituras

O Funcionamento da Mente

9:26

6

Трек Capítulo 4

Capítulo 4

Releituras

O Funcionamento da Mente

16:39

7

Трек Capítulo 5

Capítulo 5

Releituras

O Funcionamento da Mente

37:02

8

Трек Capítulo 6

Capítulo 6

Releituras

O Funcionamento da Mente

28:58

9

Трек Capítulo 7

Capítulo 7

Releituras

O Funcionamento da Mente

24:15

10

Трек Capítulo 8

Capítulo 8

Releituras

O Funcionamento da Mente

10:35

11

Трек Capítulo 9

Capítulo 9

Releituras

O Funcionamento da Mente

27:42

12

Трек Capítulo 10

Capítulo 10

Releituras

O Funcionamento da Mente

54:59

13

Трек Capítulo 11

Capítulo 11

Releituras

O Funcionamento da Mente

16:16

14

Трек Capítulo 12

Capítulo 12

Releituras

O Funcionamento da Mente

31:32

15

Трек Capítulo 13

Capítulo 13

Releituras

O Funcionamento da Mente

13:09

16

Трек Capítulo 14

Capítulo 14

Releituras

O Funcionamento da Mente

36:38

17

Трек Capítulo 15

Capítulo 15

Releituras

O Funcionamento da Mente

47:50

18

Трек Capítulo 16

Capítulo 16

Releituras

O Funcionamento da Mente

34:24

19

Трек Capítulo 17

Capítulo 17

Releituras

O Funcionamento da Mente

34:26

20

Трек Capítulo 18

Capítulo 18

Releituras

O Funcionamento da Mente

50:45

21

Трек Capítulo 19

Capítulo 19

Releituras

O Funcionamento da Mente

23:13

22

Трек Capítulo 20

Capítulo 20

Releituras

O Funcionamento da Mente

16:04

23

Трек Capítulo 21

Capítulo 21

Releituras

O Funcionamento da Mente

28:32

24

Трек Palavras Finais

Palavras Finais

Releituras

O Funcionamento da Mente

2:02

Информация о правообладателе: Releituras
Волна по релизу

