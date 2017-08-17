О нас

No Last Chances

No Last Chances

Альбом  ·  2017

A Step in the Right Direction

#Рок
No Last Chances

Артист

No Last Chances

Релиз A Step in the Right Direction

#

Название

Альбом

1

Трек Please, Be Seated

Please, Be Seated

No Last Chances

A Step in the Right Direction

0:50

2

Трек I Didn't Have a Choice

I Didn't Have a Choice

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:09

3

Трек My Weeknes (Skip If You Dont Like Screamo)

My Weeknes (Skip If You Dont Like Screamo)

No Last Chances

A Step in the Right Direction

2:53

4

Трек Bottoms Up

Bottoms Up

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:14

5

Трек Greed

Greed

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:53

6

Трек Power of Piece of Mind

Power of Piece of Mind

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:41

7

Трек Happy to Be Un-Happy

Happy to Be Un-Happy

No Last Chances

A Step in the Right Direction

2:56

8

Трек Paranoia

Paranoia

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:49

9

Трек You Lie When You Say You Love Your Child

You Lie When You Say You Love Your Child

No Last Chances

A Step in the Right Direction

4:26

10

Трек Songs of Agony

Songs of Agony

No Last Chances

A Step in the Right Direction

3:50

11

Трек Sickness

Sickness

No Last Chances

A Step in the Right Direction

2:40

Информация о правообладателе: Breathe Easy Digital Distributions
