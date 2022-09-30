О нас

Hugo Moura

Hugo Moura

Альбом  ·  2022

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

#Саундтреки
Hugo Moura

Артист

Hugo Moura

Релиз Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

#

Название

Альбом

1

Трек Sonho Com Falésias

Sonho Com Falésias

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

4:55

2

Трек Falésias Vermelhas

Falésias Vermelhas

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

3:00

3

Трек A Loira Em Aracati

A Loira Em Aracati

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

4:15

4

Трек Sorvete Italiano

Sorvete Italiano

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

4:29

5

Трек Broadway Na Canoa Quebrada

Broadway Na Canoa Quebrada

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

4:10

6

Трек Beco Protetor

Beco Protetor

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

3:31

7

Трек Cabrito Rebelde

Cabrito Rebelde

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

5:56

8

Трек Duna Do Pôr-Do-Sol

Duna Do Pôr-Do-Sol

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

6:15

9

Трек Ansiolíticos

Ansiolíticos

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

4:26

10

Трек Gratidão Dispensável

Gratidão Dispensável

Hugo Moura

Sonhar Em Falésias (Trilha Sonora Do Filme)

5:07

Информация о правообладателе: Hugo Pictures
