Andrew Hulshult

Andrew Hulshult

Альбом  ·  2022

Prodeus (Original Game Soundtrack)

#Саундтреки

9 лайков

Andrew Hulshult

Артист

Andrew Hulshult

Релиз Prodeus (Original Game Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек Hot Spot

Hot Spot

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

3:15

2

Трек Spent Fuel

Spent Fuel

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:02

3

Трек SinThyTech

SinThyTech

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:53

4

Трек Nether

Nether

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

6:29

5

Трек Prodeus

Prodeus

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:51

6

Трек Promethean

Promethean

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:48

7

Трек Scorched Surface

Scorched Surface

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

3:48

8

Трек Dark Matter

Dark Matter

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:32

9

Трек Transcendence

Transcendence

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

4:48

10

Трек Decay

Decay

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

6:14

11

Трек Central Pulverizing Unit

Central Pulverizing Unit

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:46

12

Трек Lyramentations

Lyramentations

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

1:34

13

Трек Cables and Chaos

Cables and Chaos

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

3:19

14

Трек Slammed Input

Slammed Input

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:57

15

Трек Glimpses into the Void

Glimpses into the Void

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:15

16

Трек Dystopian Dimension

Dystopian Dimension

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

3:17

17

Трек Building Fear

Building Fear

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:34

18

Трек Technological Terror

Technological Terror

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:44

19

Трек New Life

New Life

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:46

20

Трек Chaos Caster

Chaos Caster

Andrew Hulshult

Prodeus (Original Game Soundtrack)

2:57

Информация о правообладателе: Andrew Hulshult
