Edson Tauhyl

Edson Tauhyl

,

Sociedade Bíblica do Brasil

Альбом  ·  2016

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

#Разное
Edson Tauhyl

Артист

Edson Tauhyl

Релиз João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

#

Название

Альбом

1

Трек João - Introdução

João - Introdução

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

1:42

2

Трек João 1

João 1

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:49

3

Трек João 2

João 2

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

3:51

4

Трек João 3

João 3

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:14

5

Трек João 4

João 4

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:52

6

Трек João 5

João 5

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:05

7

Трек João 6

João 6

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

10:19

8

Трек João 7

João 7

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:32

9

Трек João 8

João 8

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

9:31

10

Трек João 9

João 9

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

6:00

11

Трек João 10

João 10

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:57

12

Трек João 11

João 11

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

8:16

13

Трек João 12

João 12

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

8:06

14

Трек João 13

João 13

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

6:02

15

Трек João 14

João 14

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:02

16

Трек João 15

João 15

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

4:29

17

Трек João 16

João 16

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:33

18

Трек João 17

João 17

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

4:34

19

Трек João 18

João 18

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:18

20

Трек João 19

João 19

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

7:44

21

Трек João 20

João 20

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:24

22

Трек João 21

João 21

Sociedade Bíblica do Brasil

,

Edson Tauhyl

João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio

5:09

Информация о правообладателе: Sociedade Bíblica do Brasil
Релиз João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio
João - Bíblia Sagrada Ntlh Nova Tradução na Linguagem de Hoje em Áudio2016 · Альбом · Edson Tauhyl

Edson Tauhyl
Артист

Edson Tauhyl

