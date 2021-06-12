О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Leandro Silva

Leandro Silva

Сингл  ·  2021

Me Fez Seu Refém

#Альтернативный рок
Leandro Silva

Артист

Leandro Silva

Релиз Me Fez Seu Refém

#

Название

Альбом

1

Трек Me Fez Seu Refém

Me Fez Seu Refém

Leandro Silva

Me Fez Seu Refém

2:04

Информация о правообладателе: Leandro Oliveira da Silva
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Vou Durmir na Rua
Vou Durmir na Rua2024 · Сингл · Leandro Silva
Релиз 50 Boi Nelore
50 Boi Nelore2024 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Movida
Movida2024 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Humilhação
Humilhação2024 · Сингл · Leandro Silva
Релиз I Got You
I Got You2023 · Сингл · Leandro Silva
Релиз A Culpa É Sua Bebê
A Culpa É Sua Bebê2023 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Mete a Língua em Mim
Mete a Língua em Mim2023 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Eu Vou Voltar pro Interior
Eu Vou Voltar pro Interior2022 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Me Fez Seu Refém
Me Fez Seu Refém2021 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Meu Carma 01
Meu Carma 012021 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Pique do treme
Pique do treme2020 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Aquecimento da pulsada
Aquecimento da pulsada2020 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Keep On Moving
Keep On Moving2017 · Сингл · Leandro Silva
Релиз Keep On Moving
Keep On Moving2017 · Сингл · Cinnamon Brown
Релиз Provider
Provider2017 · Сингл · Mr. V
Релиз Provider
Provider2017 · Сингл · Mr. V
Релиз This Is What It Feels Like
This Is What It Feels Like2016 · Сингл · Leandro Silva
Релиз This Is What It Feels Like
This Is What It Feels Like2016 · Сингл · D-Compost
Релиз Kiss Flame
Kiss Flame2013 · Сингл · Leandro Silva

Похожие артисты

Leandro Silva
Артист

Leandro Silva

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож