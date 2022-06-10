О нас

Nerxim

Nerxim

Сингл  ·  2022

Грустная

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
Nerxim

Артист

Nerxim

Релиз Грустная

#

Название

Альбом

1

Трек Грустная

Грустная

Nerxim

Грустная

2:30

Информация о правообладателе: Nerxim
Релиз Boku No Uchi
Boku No Uchi2024 · Сингл · Nerxim
Релиз Джазззз
Джазззз2024 · Сингл · Nerxim
Релиз Жызнь
Жызнь2024 · Сингл · Nerxim
Релиз Уроборос 2
Уроборос 22023 · Сингл · Nerxim
Релиз Мысли
Мысли2023 · Сингл · Nerxim
Релиз Нити шибари
Нити шибари2023 · Сингл · Nerxim
Релиз Все дороги ведут в лимб
Все дороги ведут в лимб2023 · Сингл · Nerxim
Релиз Послефилия
Послефилия2023 · Сингл · Nerxim
Релиз Дракон
Дракон2023 · Сингл · Nerxim
Релиз Dead
Dead2022 · Сингл · Nerxim
Релиз Уроборос
Уроборос2022 · Сингл · Nerxim
Релиз Деградация
Деградация2022 · Альбом · Nerxim
Релиз Панамериканское шоссе
Панамериканское шоссе2022 · Сингл · Nerxim
Релиз Грустная
Грустная2022 · Сингл · Nerxim
Релиз Alive Soul
Alive Soul2022 · Сингл · Nerxim
Релиз День cурка
День cурка2022 · Сингл · Nerxim

