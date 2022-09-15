О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Kevin Ott

Kevin Ott

Альбом  ·  2022

The Hidden Story

#Рок
Kevin Ott

Артист

Kevin Ott

Релиз The Hidden Story

#

Название

Альбом

1

Трек Lax

Lax

Kevin Ott

The Hidden Story

4:09

2

Трек Lightning 20 Feet from My Plane Window

Lightning 20 Feet from My Plane Window

Kevin Ott

The Hidden Story

3:07

3

Трек Conneaut

Conneaut

Kevin Ott

The Hidden Story

4:02

4

Трек Warsaw, Poland

Warsaw, Poland

Kevin Ott

The Hidden Story

5:03

5

Трек On Poland's Border (Within Sight of Russian Minarets)

On Poland's Border (Within Sight of Russian Minarets)

Kevin Ott

The Hidden Story

3:35

6

Трек Rome, Italy

Rome, Italy

Kevin Ott

The Hidden Story

3:25

7

Трек Accra, Ghana

Accra, Ghana

Kevin Ott

The Hidden Story

4:17

8

Трек Midnight Headlamps in Ghana's Jungle

Midnight Headlamps in Ghana's Jungle

Kevin Ott

The Hidden Story

4:27

9

Трек Silver Rain Covers All the California Golden Wildflowers Now

Silver Rain Covers All the California Golden Wildflowers Now

Kevin Ott

The Hidden Story

4:08

10

Трек Belfast, Northern Ireland

Belfast, Northern Ireland

Kevin Ott

The Hidden Story

5:06

11

Трек The Quietest Rain on Holywood Hill

The Quietest Rain on Holywood Hill

Kevin Ott

The Hidden Story

5:58

12

Трек The Hidden Story (Little Lea and Sam Gamgee's Invisible Book)

The Hidden Story (Little Lea and Sam Gamgee's Invisible Book)

Kevin Ott

The Hidden Story

5:17

13

Трек Yellow H & W Cranes

Yellow H & W Cranes

Kevin Ott

The Hidden Story

5:32

14

Трек When Strangers Ruled the World

When Strangers Ruled the World

Kevin Ott

The Hidden Story

4:57

Информация о правообладателе: Kevin Ott
Волна по релизу


