О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Sartori

MC Sartori

Сингл  ·  2020

Gata Vem Tranquila

#Рэп
MC Sartori

Артист

MC Sartori

Релиз Gata Vem Tranquila

#

Название

Альбом

1

Трек Gata Vem Tranquila

Gata Vem Tranquila

MC Sartori

Gata Vem Tranquila

2:55

Информация о правообладателе: Gsoul Produções
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Deixa Acontecer
Deixa Acontecer2025 · Сингл · Mc lucca LT
Релиз Cê Sabe
Cê Sabe2025 · Сингл · MC Menor Mr
Релиз Troca de Interesse
Troca de Interesse2024 · Сингл · MC Menor Mr
Релиз Na Bag da Luivy
Na Bag da Luivy2024 · Сингл · Fraga
Релиз Ela Pede da Prada
Ela Pede da Prada2022 · Сингл · MC Sartori
Релиз To Dentro do Studio
To Dentro do Studio2022 · Сингл · MC Sartori
Релиз Joga na Cara
Joga na Cara2022 · Сингл · MC GH Original
Релиз Only Fans
Only Fans2022 · Сингл · MC Sartori
Релиз Bag da Louis
Bag da Louis2022 · Сингл · Fraga
Релиз Tempo do Rei
Tempo do Rei2022 · Сингл · DJ Ian Cachorrão
Релиз Chave Demais
Chave Demais2022 · Сингл · MC Moisa
Релиз Ironia do Destino
Ironia do Destino2022 · Сингл · MC Menor Mr
Релиз Chamo Atenção
Chamo Atenção2022 · Сингл · CELETE
Релиз Miami Blue
Miami Blue2022 · Сингл · DJ Ian Cachorrão
Релиз Elenco #1
Elenco #12022 · Сингл · MC Vtr
Релиз A Tropa
A Tropa2022 · Сингл · DJ Loirin
Релиз Set do Catatau
Set do Catatau2022 · Сингл · MC Teteu
Релиз Clima Quente
Clima Quente2021 · Сингл · MC Sartori
Релиз Bololô (feat. OGBEATZZ)
Bololô (feat. OGBEATZZ)2021 · Сингл · Kailê
Релиз Miami
Miami2020 · Сингл · MC Sartori

Похожие артисты

MC Sartori
Артист

MC Sartori

Tiw Vilas
Артист

Tiw Vilas

MC GH MAGRÃO
Артист

MC GH MAGRÃO

MC Kadu
Артист

MC Kadu

Luka G
Артист

Luka G

MC Malle
Артист

MC Malle

MC Alê
Артист

MC Alê

Barak Da Baby
Артист

Barak Da Baby

MC Theu
Артист

MC Theu

Aires 085
Артист

Aires 085

MC Chapô
Артист

MC Chapô

MC Dan Da Capital
Артист

MC Dan Da Capital

Fillipe Dom
Артист

Fillipe Dom