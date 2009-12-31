О нас

Daniel Villalobos

Daniel Villalobos

Альбом  ·  2009

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

#Фолк, народная
Daniel Villalobos

Артист

Daniel Villalobos

Релиз La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

#

Название

Альбом

1

Трек Ramón y Pascual

Ramón y Pascual

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:22

2

Трек Que Se Quema

Que Se Quema

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:40

3

Трек La Pompa Sexy

La Pompa Sexy

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:42

4

Трек Pásame Corriente

Pásame Corriente

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:41

5

Трек Vamo a Mete la Leña

Vamo a Mete la Leña

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:20

6

Трек No Me Hablen de Ella

No Me Hablen de Ella

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:57

7

Трек Quiero Caguama

Quiero Caguama

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:36

8

Трек Le Pregunto a las Estrellas

Le Pregunto a las Estrellas

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:24

9

Трек No Me Faltes Tú

No Me Faltes Tú

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:34

10

Трек Soy Locutor

Soy Locutor

Daniel Villalobos

La Pompa Sexy / Ramón y Pascual

3:16

Информация о правообладателе: Titanio Records
