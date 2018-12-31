О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Gil Roseiro
Волна по релизу

Релиз Gaporim
Gaporim2025 · Альбом · Organicus
Релиз 3 Miniaturas
3 Miniaturas2024 · Сингл · Gil Roseiro
Релиз Aquela Parede de Tijolos
Aquela Parede de Tijolos2023 · Альбом · Gil Roseiro
Релиз O Próximo Reflexo
O Próximo Reflexo2023 · Сингл · Gil Roseiro
Релиз Mosquito
Mosquito2023 · Сингл · Gil Roseiro
Релиз Passos de Formiga
Passos de Formiga2023 · Альбом · Gil Roseiro
Релиз Em Cima do Penedo
Em Cima do Penedo2023 · Сингл · Gil Roseiro
Релиз Qui Quó Quõ
Qui Quó Quõ2023 · Альбом · Gil Roseiro
Релиз Roda da Vida
Roda da Vida2018 · Альбом · Gil Roseiro

Gil Roseiro
Артист

Gil Roseiro

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож