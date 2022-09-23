О нас

Информация о правообладателе: Gilson e Gabriel
Волна по релизу

Релиз Perdido em Pensamento (Arrocha)
Perdido em Pensamento (Arrocha)2024 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Perdido em Pensamento
Perdido em Pensamento2024 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Amanhecer
Amanhecer2024 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Você Mudou / Desejo de Mulher / Na Hora H (Dia de Pagamento)
Você Mudou / Desejo de Mulher / Na Hora H (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Meu Disfarce / Cada Volta É um Recomeço / Não Olhe Assim (Dia de Pagamento)
Meu Disfarce / Cada Volta É um Recomeço / Não Olhe Assim (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Eu Busco uma Estrela / Pra Não Pensar em Você / Pra Sempre (Dia de Pagamento)
Eu Busco uma Estrela / Pra Não Pensar em Você / Pra Sempre (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Eu Juro / Outra Vez por Amor / A Minha Vida (Dia de Pagamento)
Eu Juro / Outra Vez por Amor / A Minha Vida (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Coração na Cama / Fraude / Me Leva pra Casa (Dia de Pagamento)
Coração na Cama / Fraude / Me Leva pra Casa (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Fogão de Lenha / Meu País / Pedras (Dia de Pagamento)
Fogão de Lenha / Meu País / Pedras (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Esqueça-Me Se For Capaz / Vai Lá em Casa Hoje / Evidências (Dia de Pagamento)
Esqueça-Me Se For Capaz / Vai Lá em Casa Hoje / Evidências (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз A Dor Desse Amor / Não Quero Te Perder / Preciso Ser Amado (Dia de Pagamento)
A Dor Desse Amor / Não Quero Te Perder / Preciso Ser Amado (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Você É Desejo e Eu Sou Paixão / Convite de Casamento / Somos Assim (Dia de Pagamento)
Você É Desejo e Eu Sou Paixão / Convite de Casamento / Somos Assim (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Coleção de Ex / Cê Que Sabe / Paradigmas (Dia de Pagamento)
Coleção de Ex / Cê Que Sabe / Paradigmas (Dia de Pagamento)2023 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Alô Meu Povo / Peão Não Chora / Se a Casa Cair / de São Paulo à Belém / Peão Apaixonado
Alô Meu Povo / Peão Não Chora / Se a Casa Cair / de São Paulo à Belém / Peão Apaixonado2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Fica Comigo / Um Degrau na Escada / Frente a Frente
Fica Comigo / Um Degrau na Escada / Frente a Frente2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Preto e Branco / Romântico Anônimo / Só Pensando em Você
Preto e Branco / Romântico Anônimo / Só Pensando em Você2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Fui Dando Porrada / Uma Hora e Meia / Meia Noite e Meia
Fui Dando Porrada / Uma Hora e Meia / Meia Noite e Meia2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Último Beijo / Volta pra Curtição / Foi Pá Pum / Namora Eu Aí
Último Beijo / Volta pra Curtição / Foi Pá Pum / Namora Eu Aí2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Rumo ao Hexa Com Gilson e Gabriel
Rumo ao Hexa Com Gilson e Gabriel2022 · Сингл · Gilson e Gabriel
Релиз Blitz
Blitz2022 · Сингл · Gilson e Gabriel

