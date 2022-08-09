О нас

C.h.o.k.e

C.h.o.k.e

Альбом  ·  2022

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

#Метал
C.h.o.k.e

Артист

C.h.o.k.e

Релиз Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

#

Название

Альбом

1

Трек Fuck Off

Fuck Off

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

1:24

2

Трек Alianzas Y Parejas

Alianzas Y Parejas

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:26

3

Трек Represent Acción

Represent Acción

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

1:32

4

Трек Latino Revolution

Latino Revolution

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

1:02

5

Трек Cultura Y Fusiles

Cultura Y Fusiles

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

3:00

6

Трек Viva Nuestra Gente!

Viva Nuestra Gente!

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:01

7

Трек Commercial Hemp

Commercial Hemp

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:36

8

Трек La Mezcla (feat. Mocamb)

La Mezcla (feat. Mocamb)

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:02

9

Трек Politika Independiente

Politika Independiente

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:28

10

Трек Dove Estare Il Enrico

Dove Estare Il Enrico

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:29

11

Трек Cartel

Cartel

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:30

12

Трек Piá De Curitiba

Piá De Curitiba

C.h.o.k.e

Latino Revolution (Re-edition 10th Birthday)

2:59

Информация о правообладателе: C.h.o.k.e
