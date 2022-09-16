О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Primera Tendencia

Primera Tendencia

Сингл  ·  2022

Siempre Pendientes

#Латинская
Primera Tendencia

Артист

Primera Tendencia

Релиз Siempre Pendientes

#

Название

Альбом

1

Трек Siempre Pendientes

Siempre Pendientes

Primera Tendencia

Siempre Pendientes

3:04

Информация о правообладателе: Primera Tendencia
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Increible
Increible2024 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Que Hago?
Que Hago?2023 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Primera Cita
Primera Cita2023 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Cuidando el Terreno
Cuidando el Terreno2023 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Hay Que Tomar
Hay Que Tomar2022 · Сингл · Andrew Cantu
Релиз Rodolfo el Reno
Rodolfo el Reno2022 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Siempre Pendientes
Siempre Pendientes2022 · Сингл · Primera Tendencia
Релиз Pila Baja
Pila Baja2022 · Альбом · Primera Tendencia
Релиз El Vago de los Nike
El Vago de los Nike2022 · Сингл · Primera Tendencia

Похожие артисты

Primera Tendencia
Артист

Primera Tendencia

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож