Jan Felipe

Jan Felipe

Альбом  ·  2022

Keys to the Kingdom of Nothing

Контент 18+

#Альтернативный рок
Jan Felipe

Артист

Jan Felipe

Релиз Keys to the Kingdom of Nothing

#

Название

Альбом

1

Трек À Procura De Quem Não Precisa

À Procura De Quem Não Precisa

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

4:15

2

Трек Capitalism Is Destroying the Planet and Our Minds

Capitalism Is Destroying the Planet and Our Minds

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

3:50

3

Трек Amarelo Flor

Amarelo Flor

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

4:58

4

Трек Plaies

Plaies

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

2:29

5

Трек Chazinho

Chazinho

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

2:56

6

Трек Elementos

Elementos

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

3:00

7

Трек She Pulled Me In

She Pulled Me In

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

5:32

8

Трек Too Much Information

Too Much Information

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

3:10

9

Трек Melodia Que Anna Sonhou

Melodia Que Anna Sonhou

Jan Felipe

,

Anna Carolina Naylor

Keys to the Kingdom of Nothing

0:38

10

Трек Blue Planet Blues

Blue Planet Blues

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

5:03

11

Трек Skaftafellsjökull

Skaftafellsjökull

Jan Felipe

Keys to the Kingdom of Nothing

3:50

Информация о правообладателе: Jan Felipe
