О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Giorgio Andrea Bertin

Giorgio Andrea Bertin

Сингл  ·  2022

E tu lo sai

#Рок
Giorgio Andrea Bertin

Артист

Giorgio Andrea Bertin

Релиз E tu lo sai

#

Название

Альбом

1

Трек E tu lo sai

E tu lo sai

Giorgio Andrea Bertin

E tu lo sai

4:20

Информация о правообладателе: Giorgio Andrea Bertin
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Illeso come per magia
Illeso come per magia2025 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Così è deciso
Così è deciso2025 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз La tenda scura
La tenda scura2025 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Paglia secca
Paglia secca2024 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Che Iddio vi illumini
Che Iddio vi illumini2024 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз August '10
August '102024 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз 9.20 PM
9.20 PM2024 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Pugni in tasca
Pugni in tasca2023 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз The Stormy Sea of Life
The Stormy Sea of Life2023 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Giovedì (15th Anniversary)
Giovedì (15th Anniversary)2023 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз When You Feel Down
When You Feel Down2022 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз E tu lo sai
E tu lo sai2022 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Lucciole nella sera
Lucciole nella sera2022 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Sul filo
Sul filo2022 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Di Agata gli occhi
Di Agata gli occhi2021 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Rollin' and Bumpin'
Rollin' and Bumpin'2020 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin
Релиз Porto numero 2
Porto numero 22020 · Сингл · Giorgio Andrea Bertin

Похожие артисты

Giorgio Andrea Bertin
Артист

Giorgio Andrea Bertin

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож