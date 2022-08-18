О нас

Информация о правообладателе: Gerson Elias
Волна по релизу


Релиз As Borboletas
As Borboletas2024 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Minha Mãe
Minha Mãe2024 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Segredo de Amigos
Segredo de Amigos2024 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Alem de Pai Sou Seu Amigo
Alem de Pai Sou Seu Amigo2024 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Sabrina
Sabrina2024 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Você Não Muda
Você Não Muda2022 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Meu Amigo Meu Irmão
Meu Amigo Meu Irmão2022 · Сингл · Gerson Elias
Релиз O Coração Dela É de Ferro
O Coração Dela É de Ferro2022 · Сингл · Gerson Elias
Релиз Dançando Forró
Dançando Forró2022 · Альбом · Gerson Elias

Gerson Elias
Артист

Gerson Elias

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож