Orquesta Los Romero

Orquesta Los Romero

Альбом  ·  2022

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

#Фолк, народная
Orquesta Los Romero

Артист

Orquesta Los Romero

Релиз Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

#

Название

Альбом

1

Трек Intro el Amor

Intro el Amor

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:32

2

Трек Preludio I

Preludio I

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:45

3

Трек Caramelo y Chocolate

Caramelo y Chocolate

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

4:21

4

Трек Preludio Ii

Preludio Ii

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:48

5

Трек Hablemos

Hablemos

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

5:07

6

Трек Preludio Iii

Preludio Iii

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:33

7

Трек Detente

Detente

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

4:15

8

Трек Preludio Iv

Preludio Iv

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

1:08

9

Трек Perdoname Amor

Perdoname Amor

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

5:22

10

Трек Preludio V

Preludio V

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:47

11

Трек Tristeza y Rencor

Tristeza y Rencor

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

6:24

12

Трек Preludio Vi

Preludio Vi

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

1:42

13

Трек Dale la Oportunidad

Dale la Oportunidad

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

5:16

14

Трек Preludio Vii

Preludio Vii

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:59

15

Трек Quiero Volver Contigo

Quiero Volver Contigo

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

4:16

16

Трек Preludio Viii

Preludio Viii

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

0:52

17

Трек Hoy Que Te Marchas

Hoy Que Te Marchas

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

4:43

18

Трек Preludio Ix

Preludio Ix

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

1:13

19

Трек Estrellita

Estrellita

Orquesta Los Romero

Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor

6:50

Информация о правообладателе: Félix Jesús Romero Zuloaga
