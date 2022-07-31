Информация о правообладателе: Félix Jesús Romero Zuloaga
Альбом · 2022
Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Homenaje a la Recopilación2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
Y Su Tumbao Matancero2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
Salsa Mundial2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
Una Novela en Salsa Con un Toque de Amor2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
Rompecabezas2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
La Orquesta del Amor….Tibisay2022 · Альбом · Orquesta Los Romero
Serie Tropical Vol. 12022 · Альбом · Orquesta Los Romero