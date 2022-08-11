О нас

NILTON ALEX

NILTON ALEX

Альбом  ·  2022

Eletrizado

Контент 18+

#Разное
NILTON ALEX

Артист

NILTON ALEX

Релиз Eletrizado

#

Название

Альбом

1

Трек É Fogo

É Fogo

NILTON ALEX

Eletrizado

3:03

2

Трек Terra, Céu e Mar

Terra, Céu e Mar

NILTON ALEX

Eletrizado

3:49

3

Трек 40 Graus

40 Graus

NILTON ALEX

Eletrizado

2:39

4

Трек Amor Proibido

Amor Proibido

NILTON ALEX

Eletrizado

3:25

5

Трек De Corpo e Alma

De Corpo e Alma

NILTON ALEX

Eletrizado

4:16

6

Трек Chapada, Maluca, Louca de Md

Chapada, Maluca, Louca de Md

NILTON ALEX

,

GENIFER MARTINS

Eletrizado

2:44

7

Трек Balinha Reverso

Balinha Reverso

NILTON ALEX

,

Ly Mary

Eletrizado

2:18

8

Трек Chama na Pressão

Chama na Pressão

NILTON ALEX

,

Cristina Prata

Eletrizado

2:16

9

Трек Batendo na Sua Porta

Batendo na Sua Porta

NILTON ALEX

Eletrizado

2:15

10

Трек Gemidinho

Gemidinho

NILTON ALEX

Eletrizado

2:01

11

Трек Se Lascou

Se Lascou

NILTON ALEX

Eletrizado

2:41

12

Трек Louca, Maluca

Louca, Maluca

NILTON ALEX

Eletrizado

2:02

13

Трек Celular Descarregou

Celular Descarregou

NILTON ALEX

Eletrizado

2:10

14

Трек Eu Juro

Eu Juro

NILTON ALEX

Eletrizado

3:01

15

Трек Farra e Ostentação

Farra e Ostentação

NILTON ALEX

,

ALISSON O MAGUINHO

Eletrizado

2:04

16

Трек Nosso Tbt #Quintou

Nosso Tbt #Quintou

NILTON ALEX

Eletrizado

2:30

17

Трек Amanda Devolve o Meu Ursinho

Amanda Devolve o Meu Ursinho

NILTON ALEX

Eletrizado

2:49

18

Трек Aiiin Nillltoonnnn

Aiiin Nillltoonnnn

NILTON ALEX

Eletrizado

0:05

Информация о правообладателе: Nilton Alex
