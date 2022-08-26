О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ Alex BNH

DJ Alex BNH

,

Mc Rodrigo do CN

,

MC GUTO VGS

Сингл  ·  2022

Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)

Контент 18+

#Фанк, cоул
DJ Alex BNH

Артист

DJ Alex BNH

Релиз Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)

#

Название

Альбом

1

Трек Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)

Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)

Mc Rodrigo do CN

,

MC GUTO VGS

,

DJ Alex BNH

Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)

2:12

Информация о правообладателе: Ritmo dos Fluxos Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Fenomenal Essa Mulher - Versao Nova
Fenomenal Essa Mulher - Versao Nova2025 · Сингл · MC Renatinho Falcão
Релиз Ela Pede Tapa
Ela Pede Tapa2024 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз O Que Foi o Que Há Dinheiro ou Amor
O Que Foi o Que Há Dinheiro ou Amor2024 · Сингл · Mc Falcão Original
Релиз Final do Ano
Final do Ano2023 · Сингл · Mc Vigarista
Релиз Eita Cheirinho Bom
Eita Cheirinho Bom2023 · Сингл · MC PL
Релиз Presença Parada
Presença Parada2022 · Сингл · Maax DeeJay
Релиз AUTOMOTIVO DA BRUXARIA 2 COME COME
AUTOMOTIVO DA BRUXARIA 2 COME COME2022 · Сингл · MC Menor MT
Релиз Nova Geração dos Meninos do Torro
Nova Geração dos Meninos do Torro2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Senta no Boneco (Uga Uga Pula Pula)
Senta no Boneco (Uga Uga Pula Pula)2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)
Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Cachaça, Pinga e Puta
Cachaça, Pinga e Puta2022 · Сингл · Maax DeeJay
Релиз Vou Voltar pra Rua
Vou Voltar pra Rua2022 · Сингл · MC BN
Релиз Hoje Eu Zerei o Game
Hoje Eu Zerei o Game2022 · Сингл · MC Gui Gomes
Релиз Empurra a Tchuca
Empurra a Tchuca2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Cuidado Com a Rolla
Cuidado Com a Rolla2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Quadrilha do Pix
Quadrilha do Pix2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Baile do DJ Alex BNH
Baile do DJ Alex BNH2022 · Альбом · DJ Alex BNH
Релиз Oh Mãe Como a Isabela Tá no Baile!
Oh Mãe Como a Isabela Tá no Baile!2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Релиз Bode Sem Placa VS Rantantan Na Tcheka Dela
Bode Sem Placa VS Rantantan Na Tcheka Dela2022 · Сингл · MC Kal
Релиз Positividade e Fé
Positividade e Fé2022 · Сингл · Mc Lekão

Похожие артисты

DJ Alex BNH
Артист

DJ Alex BNH

mc pl alves
Артист

mc pl alves

DJ LP Malvadão
Артист

DJ LP Malvadão

MC MENOR DO DOZE
Артист

MC MENOR DO DOZE

Dj Pedro Azevedo
Артист

Dj Pedro Azevedo

Mc Mr. Bim
Артист

Mc Mr. Bim

Dj Guina
Артист

Dj Guina

mc Jajau
Артист

mc Jajau

MC Luiggi
Артист

MC Luiggi

DJ CHICO OFICIAL
Артист

DJ CHICO OFICIAL

DJ Guilherme
Артист

DJ Guilherme

Mc 7 Belo
Артист

Mc 7 Belo

Dj k2
Артист

Dj k2