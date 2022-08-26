Информация о правообладателе: Ritmo dos Fluxos Records
Сингл · 2022
Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)
Контент 18+
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Fenomenal Essa Mulher - Versao Nova2025 · Сингл · MC Renatinho Falcão
Ela Pede Tapa2024 · Сингл · DJ Alex BNH
O Que Foi o Que Há Dinheiro ou Amor2024 · Сингл · Mc Falcão Original
Final do Ano2023 · Сингл · Mc Vigarista
Eita Cheirinho Bom2023 · Сингл · MC PL
Presença Parada2022 · Сингл · Maax DeeJay
AUTOMOTIVO DA BRUXARIA 2 COME COME2022 · Сингл · MC Menor MT
Nova Geração dos Meninos do Torro2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Senta no Boneco (Uga Uga Pula Pula)2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Passa Esfrega na Ponta do Maçarico (Tipo Bibi Perigosa)2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Cachaça, Pinga e Puta2022 · Сингл · Maax DeeJay
Vou Voltar pra Rua2022 · Сингл · MC BN
Hoje Eu Zerei o Game2022 · Сингл · MC Gui Gomes
Empurra a Tchuca2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Cuidado Com a Rolla2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Quadrilha do Pix2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Baile do DJ Alex BNH2022 · Альбом · DJ Alex BNH
Oh Mãe Como a Isabela Tá no Baile!2022 · Сингл · DJ Alex BNH
Bode Sem Placa VS Rantantan Na Tcheka Dela2022 · Сингл · MC Kal
Positividade e Fé2022 · Сингл · Mc Lekão