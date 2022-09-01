О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Mc Riquinho

Mc Riquinho

Сингл  ·  2022

A Banca

Контент 18+

#Рэп
Mc Riquinho

Артист

Mc Riquinho

Релиз A Banca

#

Название

Альбом

1

Трек A Banca

A Banca

Mc Riquinho

A Banca

3:26

Информация о правообладателе: MR10 / Portuga Records
