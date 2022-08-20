О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Валерий Селиванов

Валерий Селиванов

Альбом  ·  2022

Душа

#Шансон
Валерий Селиванов

Артист

Валерий Селиванов

Релиз Душа

#

Название

Альбом

1

Трек Летать

Летать

Валерий Селиванов

Душа

2:27

2

Трек Источник света

Источник света

Валерий Селиванов

Душа

3:36

3

Трек А твоя душа

А твоя душа

Валерий Селиванов

Душа

3:05

4

Трек Интересные песни

Интересные песни

Валерий Селиванов

Душа

4:01

5

Трек Новокузнецк

Новокузнецк

Валерий Селиванов

Душа

3:26

6

Трек Привет, мой друг

Привет, мой друг

Валерий Селиванов

Душа

4:57

7

Трек Душа

Душа

Валерий Селиванов

Душа

3:28

8

Трек Мелодия сердец разбитых

Мелодия сердец разбитых

Валерий Селиванов

Душа

4:36

9

Трек Я б тебе подарил

Я б тебе подарил

Валерий Селиванов

Душа

4:40

Информация о правообладателе: WALERIJ SELIWANOW
