О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Jayzz Produções
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Joga pro Jacaré
Joga pro Jacaré2023 · Сингл · MC Mila
Релиз Balança
Balança2023 · Сингл · PELÚCIA
Релиз Doidona de Black Lança
Doidona de Black Lança2023 · Сингл · MC Mila
Релиз Ativou o Modo Malandrex
Ativou o Modo Malandrex2023 · Сингл · DJ JACARÉ DA PENHA
Релиз Elas Quer Os Dinossauros Que Te Amassa Na Piroca
Elas Quer Os Dinossauros Que Te Amassa Na Piroca2022 · Сингл · MC GORDINHO DO CATARINA
Релиз Bloquear do Zap e Mole Eu Quero Ver Tirar da Mente
Bloquear do Zap e Mole Eu Quero Ver Tirar da Mente2022 · Сингл · Mc Tue Do FaL
Релиз Meu Meiota e uma Imã de Xota
Meu Meiota e uma Imã de Xota2022 · Сингл · DJ JACARÉ DA PENHA

Похожие артисты

DJ JACARÉ DA PENHA
Артист

DJ JACARÉ DA PENHA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож