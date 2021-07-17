О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dai Neres

Dai Neres

Альбом  ·  2021

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

#Латинская
Dai Neres

Артист

Dai Neres

Релиз Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

#

Название

Альбом

1

Трек Alô Paixão

Alô Paixão

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:58

2

Трек Mi Mi Mi

Mi Mi Mi

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:51

3

Трек Só Não Falta a Cachaça

Só Não Falta a Cachaça

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:44

4

Трек Vou Pedir ao Bruxo

Vou Pedir ao Bruxo

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

3:19

5

Трек È Você Que Eu Amo

È Você Que Eu Amo

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:33

6

Трек Hoje Eu Vou Beber e Dançar

Hoje Eu Vou Beber e Dançar

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

3:13

7

Трек Minha Vida Melhorou

Minha Vida Melhorou

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:41

8

Трек Eu Quero É Dançar

Eu Quero É Dançar

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:21

9

Трек Rico Só Pega Mulherão

Rico Só Pega Mulherão

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

2:42

10

Трек A Dança do Siriri e Sarará

A Dança do Siriri e Sarará

Dai Neres

Raparigueiro Brega de Luxo em Ritmo de São João Vol. 14

3:00

Информация о правообладателе: Dai Neres
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Meu Talismã
Meu Talismã2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Daniela
Daniela2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Chá de Romã
Chá de Romã2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Samara
Samara2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Dança do Ciriri
Dança do Ciriri2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Nem Que Eu Morra de Paixão
Nem Que Eu Morra de Paixão2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Doce Rosita
Doce Rosita2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Amor e Paixão
Amor e Paixão2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз O Que Tem a Rosa
O Que Tem a Rosa2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Coisas do Coração
Coisas do Coração2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Tititi
Tititi2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Carta no Quintal
Carta no Quintal2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Uma Noite Sem Você
Uma Noite Sem Você2025 · Сингл · Dai Neres
Релиз Raparigueiro Brega de Luxo, Vol. 25
Raparigueiro Brega de Luxo, Vol. 252025 · Альбом · Dai Neres
Релиз Raparigueiro Brega de Luxo, Vol. 23
Raparigueiro Brega de Luxo, Vol. 232024 · Альбом · Dai Neres
Релиз Tô Dentro Tô Nem Aí
Tô Dentro Tô Nem Aí2024 · Сингл · Dai Neres
Релиз Forró Romântico
Forró Romântico2023 · Сингл · Dai Neres
Релиз Tributo ao Rei do Brega
Tributo ao Rei do Brega2023 · Альбом · Dai Neres
Релиз Raparigueiro Brega de Luxo Vol. 22
Raparigueiro Brega de Luxo Vol. 222023 · Альбом · Dai Neres
Релиз Forrozão Xonado, Vol. 11
Forrozão Xonado, Vol. 112023 · Сингл · Dai Neres

Похожие артисты

Dai Neres
Артист

Dai Neres

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож