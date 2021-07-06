Информация о правообладателе: Editora Parada Music
Сингл · 2021
Cacareco Veio
O Tempo da Fruta2025 · Сингл · Joao Carlos
Continuo Sendo Deus2025 · Сингл · Joao Carlos
À la croisée des 4 chemins2025 · Сингл · Joao Carlos
É Deus2025 · Сингл · Joao Carlos
Biologic zone2025 · Сингл · Joao Carlos
II2024 · Сингл · Joao Carlos
Estou Aqui2024 · Сингл · Joao Carlos
Pode Descansar2024 · Сингл · Netto Music
A Graça do Pai2024 · Сингл · Joao Carlos
Ombre & Délai2024 · Сингл · Joao Carlos
As Duas Multidões2024 · Сингл · Joao Carlos
Além das Circunstâncias2024 · Сингл · Joao Carlos
Amor Perfeito2023 · Альбом · Joao Carlos
Sobe O Vento2023 · Альбом · Joao Carlos
Frango Farofa e Pinga - Pena de Urubu2021 · Альбом · Joao Carlos
Perrenga2021 · Сингл · Joao Carlos
Cacareco Veio2021 · Сингл · Joao Carlos
Não Demora, Traz Tudo2017 · Сингл · Joao Carlos
João Carlos & Alexandre2015 · Альбом · Joao Carlos
Encontro Com O Amor1999 · Альбом · Joao Carlos