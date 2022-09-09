О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eldiez

Eldiez

Сингл  ·  2022

Como Nene

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Eldiez

Артист

Eldiez

Релиз Como Nene

#

Название

Альбом

1

Трек Como Nene

Como Nene

Eldiez

Como Nene

2:39

Информация о правообладателе: Estudios Cordillera
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mi Ubicación
Mi Ubicación2025 · Сингл · Eldiez
Релиз No Es en Serio
No Es en Serio2025 · Сингл · Eldiez
Релиз Es Model
Es Model2025 · Сингл · Kisko
Релиз Iniesta
Iniesta2024 · Сингл · Eldiez
Релиз Disfraces
Disfraces2024 · Сингл · Dilem
Релиз Ct Olvida
Ct Olvida2024 · Сингл · Eldiez
Релиз Apocalu
Apocalu2024 · Сингл · P!ter
Релиз Los Mercader
Los Mercader2024 · Сингл · Zaja
Релиз Desatada
Desatada2024 · Сингл · Eldiez
Релиз Prendida
Prendida2024 · Сингл · nicco nea
Релиз Tas Borraxxa
Tas Borraxxa2024 · Сингл · nicco nea
Релиз COSMOPOLITA
COSMOPOLITA2024 · Сингл · facusse
Релиз Pa' Que Volemos Juntos
Pa' Que Volemos Juntos2024 · Сингл · Esteza
Релиз Himno
Himno2023 · Сингл · Jey child
Релиз 14 De Febrero
14 De Febrero2023 · Сингл · Eldiez
Релиз Labios con tinto
Labios con tinto2023 · Сингл · Zangel
Релиз X Nosotros
X Nosotros2023 · Сингл · Eldiez
Релиз ptm
ptm2023 · Сингл · Eldiez
Релиз estoy tomando bb
estoy tomando bb2023 · Сингл · Eldiez
Релиз Avanzando Ganaré
Avanzando Ganaré2023 · Сингл · Eldiez

Похожие артисты

Eldiez
Артист

Eldiez

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож