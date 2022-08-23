О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

OPeruano

OPeruano

,

BRENN9

Сингл  ·  2022

Elegância Pura

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
OPeruano

Артист

OPeruano

Релиз Elegância Pura

#

Название

Альбом

1

Трек Elegância Pura

Elegância Pura

OPeruano

,

BRENN9

Elegância Pura

2:27

Информация о правообладателе: OPeruano
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Invejoso
Invejoso2025 · Сингл · OPeruano
Релиз Migalhas
Migalhas2025 · Сингл · OPeruano
Релиз Louco por Ti
Louco por Ti2024 · Сингл · OPeruano
Релиз 4 Cantos
4 Cantos2024 · Сингл · OPeruano
Релиз Ilusão
Ilusão2023 · Сингл · OPeruano
Релиз Nn Posso Me Perder
Nn Posso Me Perder2023 · Сингл · OPeruano
Релиз O Melhor de Mim
O Melhor de Mim2022 · Альбом · OPeruano
Релиз Armadilha
Armadilha2022 · Сингл · OPeruano
Релиз Falsidade
Falsidade2022 · Сингл · OPeruano
Релиз Elegância Pura
Elegância Pura2022 · Сингл · OPeruano
Релиз Aham
Aham2022 · Сингл · OPeruano
Релиз Ano Novo
Ano Novo2022 · Сингл · OPeruano

Похожие артисты

OPeruano
Артист

OPeruano

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож