Информация о правообладателе: BregaTopMusic 1
Сингл · 2022
Bandido do Tiktok / Ela Quer Jogada
Контент 18+
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Entra no Carro Bicho2025 · Сингл · Ptka Mc
Vai Preto2025 · Сингл · Ptka Mc
01 da Minha Tropa2024 · Сингл · Yuri ZN
Fim de Ano X Barulho de Fogos e Eu Te Comendo2024 · Сингл · Ptka Mc
Primeira do Ano e Eu Já Tô Fudendo2024 · Сингл · Ptka Mc
Depois do Baile2024 · Сингл · Ptka Mc
Gosta de Putaria2024 · Сингл · Dj Lula
Bandido Te Taca Forte2024 · Сингл · Dj PT do Coqueiro
Duas Taças de Gin2024 · Сингл · Ptka Mc
Veio em Busca do Problema2024 · Сингл · Ptka Mc
Tu Me Ama e Me Odeia2024 · Сингл · Ptka Mc
Se Tu Quer Jogada2024 · Сингл · Tonzão
Fica De 42024 · Сингл · Ptka Mc
Oi, Oi, Bom Dia2023 · Сингл · Mc Rose da Treta
Bandido do Tiktok / Ela Quer Jogada2022 · Сингл · Ptka Mc
Quebrando pro Lado2022 · Сингл · Ptka Mc