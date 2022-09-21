Информация о правообладателе: Borja Dacosta
Сингл · 2022
Exceso De Velocidad
Другие альбомы артиста
El Plan Perfecto2024 · Сингл · David Ferrero
Cosa Del Azar2024 · Сингл · David Ferrero
Compañeros De Viaje2023 · Альбом · Borja Dacosta
Lo Que El Viento Se volvió a Llevar2023 · Сингл · Borja Dacosta
Come Una Y Cuenta Veinte2022 · Альбом · Borja Dacosta
Exceso De Velocidad2022 · Сингл · Borja Dacosta
Vino Peleón2022 · Сингл · Borja Dacosta
Haunted Melodies2022 · Альбом · Borja Dacosta
Bandera Blanca2022 · Сингл · Borja Dacosta
Un Billete Hasta Plutón2021 · Сингл · Borja Dacosta
Al Pie Del Cañón2021 · Сингл · Borja Dacosta
Perfectos Desconocidos2021 · Сингл · Borja Dacosta
Pasatiempos2020 · Альбом · Borja Dacosta
Lo Que El Viento Se llevó2020 · Сингл · Borja Dacosta
Érase Una Vez2018 · Сингл · Borja Dacosta
6 años2018 · Альбом · Borja Dacosta