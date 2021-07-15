О нас

Tiago Messias

Альбом  ·  2021

Reciclo Volume 0

#Инструментальная
Tiago Messias

Артист

Релиз Reciclo Volume 0

#

Название

Альбом

1

Трек A Melhor Decisão Que Tomei

A Melhor Decisão Que Tomei

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

2:30

2

Трек Tudo O Que Tenho São Ideias

Tudo O Que Tenho São Ideias

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

2:16

3

Трек Assim Funciona Minha Cabeça

Assim Funciona Minha Cabeça

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:35

4

Трек É Cansativo Fazer Tudo Sozinho

É Cansativo Fazer Tudo Sozinho

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:40

5

Трек Preciso Dos Meus Fones De Ouvido

Preciso Dos Meus Fones De Ouvido

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

2:02

6

Трек Acho Que Estraguei Tudo Novamente

Acho Que Estraguei Tudo Novamente

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:52

7

Трек Saudade Daquele Domingo

Saudade Daquele Domingo

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:16

8

Трек Calculando Uma Rota Alternativa

Calculando Uma Rota Alternativa

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:43

9

Трек Não Acredito Que Deu Certo

Não Acredito Que Deu Certo

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:31

10

Трек Quero Contemplar A Paisagem

Quero Contemplar A Paisagem

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:50

11

Трек Não Me Acostumei Com Boas Notícias

Não Me Acostumei Com Boas Notícias

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

1:21

12

Трек Ainda Me Pagarão Por Isso

Ainda Me Pagarão Por Isso

Tiago Messias

Reciclo Volume 0

2:17

Информация о правообладателе: Tiago Messias
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

