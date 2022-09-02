О нас

M.S.Richy

M.S.Richy

Альбом  ·  2022

Standby: A Lo-Fi Experiment

#Экспериментальная электроника
M.S.Richy

Артист

M.S.Richy

Релиз Standby: A Lo-Fi Experiment

#

Название

Альбом

1

Трек Enjoy Da Show (Intro)

Enjoy Da Show (Intro)

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:23

2

Трек Eternity

Eternity

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

2:32

3

Трек Bless Winter

Bless Winter

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:41

4

Трек Buenos Días

Buenos Días

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:25

5

Трек Borrow Time

Borrow Time

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:20

6

Трек Before U Leave

Before U Leave

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

3:14

7

Трек Another Big L

Another Big L

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:31

8

Трек Internal War

Internal War

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

3:54

9

Трек Space Guitar

Space Guitar

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:38

10

Трек Melody

Melody

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:04

11

Трек Sound of Peace

Sound of Peace

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:52

12

Трек Rest

Rest

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

2:59

13

Трек Piano Lesson 3

Piano Lesson 3

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:23

14

Трек Life Is Fleeting

Life Is Fleeting

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

1:31

15

Трек Horizonte

Horizonte

M.S.Richy

Standby: A Lo-Fi Experiment

2:34

Информация о правообладателе: M.S.Richy
