Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

MC K9

MC K9

,

Mc Nick

,

Dj thiago fb

Сингл  ·  2022

Que Tempo Gostoso

Контент 18+

#Латинская
MC K9

Артист

MC K9

Релиз Que Tempo Gostoso

#

Название

Альбом

1

Трек Que Tempo Gostoso

Que Tempo Gostoso

MC K9

,

Dj thiago fb

,

Mc Nick

Que Tempo Gostoso

2:49

Информация о правообладателе: Mck9
Волна по релизу

Волна по релизу


