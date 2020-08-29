О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

chxrryboi

chxrryboi

Сингл  ·  2020

I'm Your Puppet

Контент 18+

#Альтернативный рок
chxrryboi

Артист

chxrryboi

Релиз I'm Your Puppet

#

Название

Альбом

1

Трек I'm Your Puppet

I'm Your Puppet

chxrryboi

I'm Your Puppet

3:06

Информация о правообладателе: Sebastian Leguizamon
Другие альбомы артиста

Релиз Cheap Lies
Cheap Lies2023 · Сингл · chxrryboi
Релиз 0Tra Vez
0Tra Vez2023 · Сингл · chxrryboi
Релиз Complicado
Complicado2023 · Сингл · chxrryboi
Релиз Skip Me
Skip Me2022 · Сингл · chxrryboi
Релиз A Soft Serve
A Soft Serve2021 · Сингл · chxrryboi
Релиз With Money
With Money2020 · Сингл · chxrryboi
Релиз What Do We Feel
What Do We Feel2020 · Сингл · chxrryboi
Релиз Second Option
Second Option2020 · Сингл · chxrryboi
Релиз People Stalk You
People Stalk You2020 · Сингл · chxrryboi
Релиз I'm Your Puppet
I'm Your Puppet2020 · Сингл · chxrryboi

