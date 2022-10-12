О нас

Kreso i Kisele Kise

Kreso i Kisele Kise

Альбом  ·  2022

Jos Ti Nije Kasno

Контент 18+

#Рок
Kreso i Kisele Kise

Артист

Kreso i Kisele Kise

Релиз Jos Ti Nije Kasno

#

Название

Альбом

1

Трек Fadila

Fadila

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:33

2

Трек Nedjelja

Nedjelja

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:35

3

Трек Jos Ti Nije Kasno

Jos Ti Nije Kasno

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:28

4

Трек Ja Nemam Vise Razloga da Zivim

Ja Nemam Vise Razloga da Zivim

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:43

5

Трек Odmor - Stan

Odmor - Stan

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:34

6

Трек Porno Filmovi

Porno Filmovi

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:36

7

Трек Jebanje

Jebanje

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:08

8

Трек Rakija

Rakija

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

4:01

9

Трек Ruska

Ruska

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:47

10

Трек To Me Pali

To Me Pali

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

4:40

11

Трек Zamet Te Zove

Zamet Te Zove

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:10

12

Трек Pavlovic

Pavlovic

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:41

13

Трек Emo Blues

Emo Blues

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

3:10

14

Трек Babo (Mala Zemlja Za Veliki Odmor)

Babo (Mala Zemlja Za Veliki Odmor)

Kreso i Kisele Kise

Jos Ti Nije Kasno

2:02

Информация о правообладателе: Kreso i Kisele Kise
