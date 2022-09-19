О нас

Yazberdi Mahmydow

Yazberdi Mahmydow

Альбом  ·  2022

Nara Nara

#Поп

6 лайков

Yazberdi Mahmydow

Артист

Yazberdi Mahmydow

Релиз Nara Nara

#

Название

Альбом

1

Трек Nara Nara

Nara Nara

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:00

2

Трек Yazjemal

Yazjemal

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:46

3

Трек Allahym Alla

Allahym Alla

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:09

4

Трек Bahana

Bahana

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:14

5

Трек Garashdym

Garashdym

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

4:52

6

Трек Bahar

Bahar

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:13

7

Трек Sen Gerek

Sen Gerek

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:35

8

Трек Ah Shekerim

Ah Shekerim

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:02

9

Трек Atalım Mı Arap Kızı

Atalım Mı Arap Kızı

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:51

10

Трек Enesh

Enesh

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

2:56

11

Трек Nargül

Nargül

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:38

12

Трек Hany

Hany

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:04

13

Трек Gowher Azat Orazow Bilen Bilelikde

Gowher Azat Orazow Bilen Bilelikde

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:25

14

Трек Oley

Oley

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

4:14

15

Трек Amman Amman

Amman Amman

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

2:58

16

Трек Ay Guncha

Ay Guncha

Yazberdi Mahmydow

Nara Nara

3:48

Информация о правообладателе: Gyzykly Music
