Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Music from the Firmament

Music from the Firmament

Альбом  ·  2022

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

#Нью-эйдж
Music from the Firmament

Артист

Music from the Firmament

Релиз Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

#

Название

Альбом

1

Трек Aries 256 Hz Calcination, Aware of the Subtle Energies

Aries 256 Hz Calcination, Aware of the Subtle Energies

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:22

2

Трек Taurus 384 Hz Coagulation, Permanent Divine Essence

Taurus 384 Hz Coagulation, Permanent Divine Essence

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:03

3

Трек Gemini 288 Hz Fixation, Sentient Inner Mind

Gemini 288 Hz Fixation, Sentient Inner Mind

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:19

4

Трек Cancer 432 Hz Dissolution, Lifeforce Primal Matter

Cancer 432 Hz Dissolution, Lifeforce Primal Matter

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:22

5

Трек Leo 324 Hz Digestion, Substance Transformation Stage

Leo 324 Hz Digestion, Substance Transformation Stage

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:19

6

Трек Virgo 488 Hz Distillation, Holding Higher Awareness

Virgo 488 Hz Distillation, Holding Higher Awareness

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:14

7

Трек Libra 364 Hz Sublimation, Consciousness Impurities Purification

Libra 364 Hz Sublimation, Consciousness Impurities Purification

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:14

8

Трек Scorpio 272 Hz Separation, Hermetic Philosophers Meditation

Scorpio 272 Hz Separation, Hermetic Philosophers Meditation

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:08

9

Трек Sagittarius 408 Hz Incineration, Perfect Elixir Inception

Sagittarius 408 Hz Incineration, Perfect Elixir Inception

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:21

10

Трек Capricorn 304 Hz Fermentation, Masculine Seed Fire

Capricorn 304 Hz Fermentation, Masculine Seed Fire

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:24

11

Трек Aquarius 456 Hz Multiplication, Philosophical Mercury

Aquarius 456 Hz Multiplication, Philosophical Mercury

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:22

12

Трек Pisces 344 Hz Projection,the Alchemist's Great Work

Pisces 344 Hz Projection,the Alchemist's Great Work

Music from the Firmament

Zodiac Frequencies, Spiritual Alchemy Process

4:12

Информация о правообладателе: Music from the Firmament
