SHOBHA MAHAL AINAPOORA

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

Альбом  ·  2022

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

#Со всего мира
SHOBHA MAHAL AINAPOORA

Артист

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

Релиз ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

#

Название

Альбом

1

Трек Ganda Hendaru Kudi Kaddile

Ganda Hendaru Kudi Kaddile

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

21:39

2

Трек Baro Baro Basavanna

Baro Baro Basavanna

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

10:15

3

Трек Ninnavalaga Nija Haano Devaru

Ninnavalaga Nija Haano Devaru

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

9:51

4

Трек Sangolli Rayanna

Sangolli Rayanna

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

10:30

5

Трек Sri Sangameshwara

Sri Sangameshwara

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

10:35

6

Трек Ibrahim Sutara

Ibrahim Sutara

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

12:33

7

Трек Shivaji Maharaj

Shivaji Maharaj

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

9:37

8

Трек Enu Berkyada Hreyada Hennu

Enu Berkyada Hreyada Hennu

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

10:18

9

Трек Nee Henta Kodi Nimappa Kulagedi

Nee Henta Kodi Nimappa Kulagedi

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

9:53

10

Трек Devi Ninna Baala

Devi Ninna Baala

SHOBHA MAHAL AINAPOORA

ನೀ ಹೆಂತಾ ಕೊಡಿ

8:17

Информация о правообладателе: UK RECORDING STUDIO
Волна по релизу

